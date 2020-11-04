Керівник виборчої кампанії чинного президента США Біл Степієн заявив, що Дональд Трамп звернувся до суду з проханням зупинити підрахунок голосів у штаті Мічиган. Попередньо, у цьому штаті лідирує представник демократів Джо Байден.

Про це повідомляє AFP news agency.

"Трамп просить суд зупинити підрахунок голосів у Мічигані", - цитує Степієна агентство.

Зазначимо, за попередніми результатами голосування від телеканалу CNN, у штаті Мічиган лідирує колишній віце-президент США Джо Байден. За підрахунком 94% голосів, Байден здобуває підтримку 49,5% виборців, в той момент як Трамп - 48,8%. Перемога у штаті Мічиган дасть одному з кандидатів 16 голосів виборників.

Нагадаємо, штаб Трампа планує через суд вимагати перерахунку голосів у штаті Вісконсин.

Як писало РБК-Україна, американський телеканал CNN заявив про перемогу Байдена у штаті Вісконсин. У разі перемоги в цьому штаті Байден отримає 10 голосів виборників.