Трамп просить зменшити фінансування Держдепартаменту і агентства з розвитку

Трамп пропонує урізати бюджет шляхом перегляду надання гуманітарної допомоги

Президент США Дональд Трамп в предложениях по бюджету на 2020 год запросил уменьшение финансирования Госдепартамента США и Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Так, Трамп предлагает добиться сокращения финансирования путем пересмотра программ и параметров предоставления гуманитарной помощи.

Вместе с тем, конкретные программы и направления деятельности, финансирование которых решено сократить, в документе не указаны.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп предлагает сократить внутренние расходы американского правительства в 2020 году на 5% "по всем направлениям".

Так, дебаты по бюджету начнутся через несколько недель после завершения рекордного 35-дневного шатдауна, вызванного спорами о федеральном бюджете.

Также Трамп разработал формулу для решения проблемы с союзниками, которые, как он считает, недостаточно платят Вашингтону за размещение войск.

Трамп хочет обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания и еще половину от нее. Эту формулу он назвал "цена+50%".