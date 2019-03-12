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Трамп просить зменшити фінансування Держдепартаменту і агентства з розвитку

Новини » Політика    12.03.2019 - 05:55
Трамп просить зменшити фінансування Держдепартаменту і агентства з розвитку
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп пропонує урізати бюджет шляхом перегляду надання гуманітарної допомоги

Президент США Дональд Трамп у пропозиціях щодо бюджету на 2020 рік запросив зменшення фінансування Держдепартаменту США та Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Так, Трамп пропонує домогтися скорочення фінансування шляхом перегляду програм і параметрів надання гуманітарної допомоги.

Разом з тим, конкретні програми і напрями діяльності, фінансування яких вирішено скоротити, в документі не вказані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пропонує скоротити внутрішні витрати американського уряду у 2020 році на 5% "за всіма напрямками".

Так, дебати по бюджету почнуться через кілька тижнів після завершення рекордного 35-денного шатдауна, викликаних суперечками про федеральний бюджет. 

Також Трамп розробив формулу для вирішення проблеми з союзниками, які, як він вважає, недостатньо платять Вашингтону за розміщення військ. 

Трамп хоче зобов'язати країни, на територіях яких базуються американські військові, оплачувати повну вартість їх перебування і ще половину від неї. Цю формулу він назвав "ціна+50%".

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