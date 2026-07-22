Трамп предлагает президента ФИФА на пост генсека ООН, - NY Post

Президент США Дональд Трамп рассматривает президента ФИФА Джанни Инфантино как кандидата на должность генерального секретаря ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.
По данным издания, Трамп сблизился с Инфантино во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года. Американский лидер считает, что глава ФИФА обладает способностью объединять людей и пользуется уважением в мире.
Действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш покинет пост в конце декабря. Новый руководитель организации должен быть выбран в этом году.
Для назначения кандидату необходимо получить поддержку Совета Безопасности ООН, где пять постоянных членов имеют право вето, а затем пройти утверждение Генеральной ассамблеей.
В The New York Post отмечают: неизвестно заинтересован ли сам Инфантино в этой должности и обсуждал ли он этот вопрос с Трампом.
Пока известно, что Джанни Инфантино претендует на переизбрание президентом ФИФА. Выборы руководителя футбольной организации должны пройти в марте следующего года.
Ранее Джанни Инфантино заявлял о возможном расширении чемпионата мира по футболу до 64 команд. Президент ФИФА объяснял это желанием предоставить больше странам мира возможность участвовать в турнире.