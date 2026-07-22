Трамп предлагает президента ФИФА на пост генсека ООН, - NY Post

По данным издания, Трамп сблизился с Инфантино во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года. Американский лидер считает, что глава ФИФА обладает способностью объединять людей и пользуется уважением в мире.

Как могут выбрать нового генсека ООН

Действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш покинет пост в конце декабря. Новый руководитель организации должен быть выбран в этом году.

Для назначения кандидату необходимо получить поддержку Совета Безопасности ООН, где пять постоянных членов имеют право вето, а затем пройти утверждение Генеральной ассамблеей.

В The New York Post отмечают: неизвестно заинтересован ли сам Инфантино в этой должности и обсуждал ли он этот вопрос с Трампом.

Инфантино баллотируется в президенты ФИФА

Пока известно, что Джанни Инфантино претендует на переизбрание президентом ФИФА. Выборы руководителя футбольной организации должны пройти в марте следующего года.