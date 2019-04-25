Трамп прокоментував вступ Байдена в президентську гонку

Президент США Дональд Трамп привітав заяву колишнього віце-президента Джо Байдена вступити в боротьбу за пост президента напередодні виборів 2020 року. Про це Трамп написав у четвер у Twitter.

У своєму повідомленні Трамп поставив під сумнів розумові здібності Байдена.

"Ласкаво просимо в гонку, сонний Джо! Я сподіваюся, що у тебе є розумові здібності - що давно ставиться під сумнів для того, щоб провести успішну кампанію на первинних виборах", - написав президент США.

Трамп висловив думку, що конкуренція між Байденом і його суперниками за висунення кандидатури в президенти від партії демократів буде "непривабливою". На закінчення Трамп заявив про готовність змагатися з Байденом на виборах президента.

Нагадаємо, екс-віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

Опитування Монмутського університету, показав, що Байден лідирує у списку кандидатів-демократів. Його готові підтримати 27 відсотків виборців-демократів по всій країні, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у сенатора від Вермонта Берні Сандерс.