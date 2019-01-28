Трамп прокоментував плани екс-глави Starbucks брати участь у виборах президента США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп заявив, що у Говарда Шульца "кишка тонка" балотуватися на пост президента

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував намір колишнього гендиректора міжнародної мережі кафе Starbucks Говарда Шульца брати участь у виборах президента США в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

За словами глави США, у Шульца "кишка тонка" балотуватися на пост президента.

"У Говарда Шульца кишка тонка балотуватися на пост президента! Вчора ввечері дивився його на "60 хвилин" (американське суспільно-політичне телешоу, - ред.) і я згоден з ним, що він не найрозумніша людина. Я лише сподіваюся, що Starbucks все ще платить мені за оренду в Trump Tower!" - написав американський лідер.

Нагадаємо, раніше два джерела, наближені до Шульца, заявили, що екс-гендиректор міжнародної мережі кафе Starbucks розглядає можливість своєї участі у виборах президента США в 2020 році.

Як писало РБК-Україна, Хілларі Клінтон, кандидат на виборах президента США в 2016 році, не виключає можливість взяти участь у виборах президента і в 2020 році.

Додамо також, Трамп закликав Конгрес США прийняти законопроект про введення посвідчення виборця на національному рівні.