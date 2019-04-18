Трамп прокоментував доповідь Мюллера

Президент США Дональд Трамп під час першого публічного виступу після закінчення розслідування спецпрокура Роберта Мюллера заявив, що у нього гарний день. Про це повідомляє CNN.

Зазначимо, сьогодні генпрокурор і глава Мін'юсту США Вільям Бар зачитав частину доповіді Мюллера, в якій йдеться про те, що РФ втрутилася у вибори в США в 2016 році, коли обрали Трампа. Однак, за даними Мюллера, адміністрація президента США не співпрацювала з російською стороною.

"У них хороший день. У мене теж хороший день. Ніякої змови. Жодного перешкоджання правосуддю", - сказав Трамп.

В документі йдеться, що уряд Російської Федерації почав встановлювати контакти з новою адміністрацією США відразу після перемоги Дональда Трампа на виборах.

"Відразу ж після виборів 8 листопада 2016 року офіційні особи російського уряду і видні російські бізнесмени почали спроби зав'язати контакти всередині майбутньої адміністрації. Ці зусилля заохочувалися на найвищих рівнях в уряді Росії", - стверджується в документі.

Раніше глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.