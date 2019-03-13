Трамп продовжив санкції проти Ірану

Президент США вважає, що Іран як і раніше становить загрозу

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил на год действие ограничительных мер в отношении Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Трамп направил Конгрессу США соответствующее уведомление о продлении на год действия "чрезвычайного положения", введенного в отношении Ирана 15 марта 1995 года.

"Действия и политика правительства Ирана по-прежнему представляют необычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в отношении Ирана", - говорится в уведомлении.

Закон США о национальных чрезвычайных ситуациях предусматривает автоматическое прекращение чрезвычайного положения в стране, если в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не опубликует в Федеральном реестре и не передаст в Конгресс уведомление о том, что чрезвычайное положение должно продолжать действовать после даты годовщины.

Напомним, в феврале глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран ответит США в случае ужесточения антииранских санкций в области экспорта нефти.