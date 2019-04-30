Трамп продовжив ембарго на поставки нафти з Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив дію ембарго на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану, накладеного раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Глава США також зазначив, що ухвалив рішення про продовження ембарго після пильного вивчення доповіді, спрямованої в Конгрес США Міністерством енергетики.

На думку Трампа, "у світі достатньо нафти, щоб безболісно згорнути співпрацю з Іраном" у цій галузі.

На рішення Трампа також вплинули економічні умови у світі, збільшення видобутку нафти Сполученими Штатами та деякими іншими країнами і наявність стратегічних резервів.

"Я дійшов висновку, що в світі виробляється достатньо нафти і нафтопродуктів іншими країнами, крім Ірану, щоб дозволити значне скорочення закупівель нафти і нафтопродуктів в Ірану іноземними фінансовими організаціями", - йдеться в указі президента США.

Трамп також пообіцяв "пильно стежити за ситуацією".

Нагадаємо, раніше керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо відбудеться посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана.