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Трамп закликав ввести в США посвідчення виборця

Новини » Політика    27.01.2019 - 16:47
Трамп закликав ввести в США посвідчення виборця
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

За словами Трампа, у США поширені фальсифікації на виборах

Президент США Дональд Трамп в неділю закликав Конгрес США прийняти законопроект про запровадження посвідчення виборця на національному рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського лідера, розміщене в Twitter.

"По всій країні, особливо в Каліфорнії, широко поширені фальсифікації на виборах. Необхідно припинити. Важливо посвідчення виборця" - написав президент.

Таким чином, Трамп прокоментував заяву генпрокурора Техасу Кена Пекстон. За словами генпрокурора, з 1996 року в списки виборців штату були занесені 95 тис. осіб, які не є громадянами країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і його оточення в ході президентської кампанії 2016 року і після виборів контактували з представниками Російської Федерації і WikiLeaks понад 100 разів.

Зокрема, з моменту, коли Трамп заявив про намір балотуватися в президенти в червні 2015 року і до інавгурації у січні 2017 року згадані контакти мали щонайменше 17 посадових осіб та радників виборчої кампанії нинішнього президента США.

Трамп і його оточення понад 100 разів контактували з РФ до інавгурації, - NYT Трамп призупинив "шатдаун" в США
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