Трамп закликав зменшити темпи тестування на коронавірус у США

Президент США Дональд Трамп сказав тисячам прихильників, що він попросив американських чиновників уповільнити тестування на коронавірус. Він назвав це "мечем з подвійним лезом", який призвів до розкриття більшого числа випадків COVID-19.

Про це пише агентство Reuters.

Трамп сказав, що Сполучені Штати вже перевірили 25 мільйонів людей, набагато більше, ніж інші країни.

"Коли ви будете тестувати до такої міри, ви знайдете більше людей, ви знайдете більше випадків. Тому я сказав своїм людям, будь ласка, уповільніть тестування", - сказав Трамп під час передвиборної кампанії в Талсі, штат Оклахома.

Чиновник Білого дому після цієї заяви сказав, що Трамп пожартував про свій заклик уповільнити тестування.

"Він явно жартував. Ми лідируємо у світі по тестуванню і провели понад 25 мільйонів тестувань", - сказав чиновник.

Трамп також заявив, що його дії щодо заборони на в'їзд туристам з Китаю і Європи "допомогли врятувати сотні тисяч життів". При цьому американський президент додав, що засоби масової інформації "радикальних фальшивих новин" не дали йому визнання за те, що він зробив "феноменальну роботу" у відповідь на спалах коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США поки не планують відновлювати пасажирське сполучення з ЄС.

Зазначимо, раніше ВООЗ заявила про "науковому прорив" у лікуванні коронавірусу.