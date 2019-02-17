Трамп закликав країни ЄС передати суду своїх бойовиків з Сирії

Європейські країни повинні забрати назад і посадити до в'язниці захоплених членів ІДІЛ

Британия, Франция, Германия и другие европейские союзники США должны "забрать" и предать суду более 800 боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных в Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По словам Трампа, после победы коалиции боевики могут вернутся в Европу.

"Альтернатива плохая - мы вынуждены будем их отпустить", - предположил лидер США.

Он написал, что "США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГИЛ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем очень много и тратим очень много. Настало время и другим подключиться, чтобы сделать работу, которую они способны делать". Также он добавил, что США "уйдут после 100% победы над халифатом".

Напомним, ранее сообщалось, что вывод наземных войск армии Соединенных Штатов Америки из Сирии по приказу Трампа может начаться через несколько недель.

В Пентагоне заявили, что войска Соединенных Штатов должны полностью покинуть Сирию за три месяца, до конца апреля. По данным источников, Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции.