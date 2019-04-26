Трамп закликав американців вакцинуватися за найбільшою спалаху кору

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав американців вакцинуватися за найбільшою з 2000-х років спалахи кору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами американського лідера, вакцинація дуже важлива і його співгромадяни повинні негайно зробити щеплення.

"Вони повинні зробити уколи. Щеплення дуже важливі. Це (спалах кору) дійсно зараз відбувається. Вони повинні отримати свої уколи", - заявив Трамп.

Як повідомляє видання, Трамп вперше висловився з приводу спалаху кору в країні, хоча хвороба поширилася по 22 штатам. В цьому році Центр контролю захворювань підтвердив 695 випадків кору, що перевищило попередній рекорд тільки за перші чотири місяці року.

надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста після спалаху кору. Тоді мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що влада буде вимагати від невакцинованих осіб, які проживають у певних зонах в районі Вільямсбург, Бруклін, вакцинуватися від кору.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.