Трамп визнав рух "Антифа" терористичною організацією

Ультралівий рух "Антифа", до якого входять озброєні групи антифашистів, був визнаний терористичною організацією у Сполучених Штатах Америки. Рух хотіли визнати терористичним ще у 2019 році.

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп на сторінці у Twitter.

"Сполучені Штати Америки визнають "Антифа" терористичною організацією", - написав він.

Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" у підбурюванні до масових заворушень, які охопили американські міста після вбивства афроамериканця у Міннеаполісі. Учасники руху й самі беруть активну участь у цих заворушеннях.

Зазначимо, у 2018 році учасники "Антифа" побили 38-річного Пола Уешла. На чоловіка напала група представників руху, коли він брав участь в демонстрації в Портленді. Як розповів потерпілий, нападники вимагали кинути на землю прапор США, який він тримав в руках.

Ще один інцидент за участі "Антифа" стався у 2019 році в тому ж Портленді. Тоді антифашисти побили журналіста та блогера Енді Го, який у своїх публікаціях звинувачував рух в насильстві. Після того Трамп пообіцяв визнати "Антифа" терористами, але остаточного рішення так і не було.

Раніше президент США заявляв, що масові заворушення не мають нічого спільного з мирними протестами та назвав учасників "мародерами і анархістами".