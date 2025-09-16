Трамп придет, порядок наведет. Как политики в США пиарятся на борьбе с преступностью

Главное:

Почему преступность в США падает, но о ней говорят все больше и больше?

Почему демократы не могут рассказать о своих успехах в борьбе с криминалом?

Как тему преступности использует Трамп?

В последнее время США всколыхнули два резонансных убийства: украинки Ирины Заруцкой и политического активиста Чарли Кирка. Они получили огласку не только из-за своей вопиющеcти и публичности, но и по политическим причинам. Тема преступности уже стала одной из главных в контексте подготовки к промежуточным выборам в Конгресс в следующем году.

Ситуация с преступностью в США

По официальной статистике Федерального бюро расследований (ФБР), тяжкие преступления в США (убийства, изнасилования, ограбления и тяжкие телесные повреждения) имеют четкую динамику: после значительного роста в 2020 году на 5,6% во время пандемии коронавируса – наступил устойчивый спад. В 2022 году падение составило 1,7%, в 2023 – 3%, а в 2024 – 4,5%. Сейчас их уровень тяжких преступлений в США – самый низкий с 1969 года.

При этом в штатах, где у власти находятся республиканцы, показатели тяжких преступлений даже выше по сравнению с демократическими штатами –соответственно, 5,5-6 и 4-4,5 случаев на 100 тысяч населения. Однако четкой корреляции нет, ведь во многих республиканских штатах города находятся под властью демократов. И наоборот – в сельских районах некоторых демократических штатов доминируют республиканцы.

За что Трамп критикует оппонентов

К правоохранительным органам США у общественности всегда были претензии, хотя ситуация отличалась в зависимости от штата. В стране есть разделение на местную полицию, которая занимается легкими правонарушениями и ФБР, ответственную за тяжкие преступления. Соответственно, в каждом штате у местных правоохранителей есть своя специфика и традиции. В частности это касается и превышения полицейскими своих полномочий.

Во время каденции президента США Джо Байдена правоохранительную систему США несколько реформировали. Стимулом для этого стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года "белым" офицером полиции Миннеаполиса (штат Миннесота). Этот инцидент спровоцировал массовые протесты под лозунгом "Black Lives Matter" против произвола правоохранителей.

Реформы были направлены на борьбу с расизмом в правоохранительных органах, уменьшение полицейского насилия, повышение прозрачности и перенаправление ресурсов на социальные программы.

Среди прочего, это запрет удушающего приема "chokeholds" (захват за шею) и других опасных техник (из-за одной из них, собственно, и погиб Флойд). Около 20 штатов ввели более четкие правила относительно "оправданного" применения силы в отношении преступников. 80% департаментов полиции в крупных городах начали использовать бодикамеры.

Кроме того, в ряде "демократических" городов созданы программы, по которым на вызовы, связанные с психическим здоровьем, бездомностью или наркозависимостью, реагируют социальные работники или медики, а не полиция. Деньги на программы взяли из сокращения расходов на полицию.

Реформы затронули и судебную систему. Так, ряд штатов отменили денежный залог для ненасильственных преступлений, чтобы уменьшить количество заключенных малообеспеченных, заменив его оценкой риска. Параллельно была начата более активная социальная работа с молодежью.

Однако недостаточное финансирование социальных программ и устарелость федеральных законов (которые действуют на всей территории США), тормозят прогресс.

К тому же, реформы внедрялись на федеральном и местном уровнях. Много где республиканцы сопротивлялись, что дало смешанный результат или вообще откатило ситуацию назад.

Но даже те положительные изменения, которые удалось реализовать на практике, демократам трудно донести до рядовых американцев. Уже сейчас их оппоненты республиканцы тратят на рекламу месседжей о проблеме преступности втрое больше.

Также против демократов играют особенности информационного общества. Когда камеры видеонаблюдения или смартфоны были менее распространены, о случаях вроде убийства Ирины Заруцкой было известно преимущественно на уровне местной прессы. Однако сейчас такие шокирующие новости за считанные часы могут заполнять соцсети.

Как Трамп разыгрывает карту преступности

Республиканцы во главе с Трампом утверждают, что проблема остается критической в "демократических" штатах. Кроме того, команда Трампа связывает преступность с нелегальной миграцией, что является одной из его коронных тем.

Риторика президента США сосредоточена вокруг месседжа о "восстановлении закона и порядка". Одновременно он критикует демократов за мягкую позицию. Республиканцы также продвигают возвращение залога за ненасильственные преступления и в целом ужесточение наказаний.

С июня Трамп для борьбы с преступностью развернул Нацгвардию в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Также он анонсировал подобные шаги в отношении других городов: Мемфиса, Балтимора и даже Нью-Йорка.

27 августа хозяин Белого дома анонсировал "Комплексный закон о преступности". Он предусматривает, в частности, расширение полномочий президента для развертывания Национальной гвардии и федеральных агентов в города с "высоким уровнем преступности", а также временный федеральный контроль над местной полицией. Также речь идет об обязательных минимальных сроках для насильственных преступлений и отмене освобождения без залога.