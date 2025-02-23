Трамп поздравил консерваторов с победой на выборах в Германии

"Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень крупных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от нездравой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала на протяжении таких лет", - написал Трамп.

Он добавил, что это великий день для Германии и Соединенных Штатов "под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп".

"Поздравляю всех - впереди много побед!", - резюмировал он.