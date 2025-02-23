Трамп поздравил консерваторов с победой на выборах в Германии

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг, на которых победил блок "христианских демократов" ХДС/ХСС. Президент США Дональд Трамп уже поздравил консерваторов с победой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.
"Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень крупных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от нездравой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала на протяжении таких лет", - написал Трамп.
Он добавил, что это великий день для Германии и Соединенных Штатов "под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп".
"Поздравляю всех - впереди много побед!", - резюмировал он.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах в Бундестаг. Его партия СДПГ заняла третье место, набрав согласно экзит-полам около 16% голосов, что является наихудшим результатом партии за все время.
Тем временем ХДС/ХСС заняли первое место, набрав около 29%. Фридрих Мерц который является кандидатом в канцлеры Германии, уже объявил о победе.
Второе место досталось ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая набрала примерно 16%.
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