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Трамп предположил, что в случае избрания президентом он использовал бы ФБР для расправы над оппонентами

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что в случае переизбрания на выборах 2024 г. он может использовать ФБР и Министерство юстиции для расправы над своими политическими оппонентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос ведущего о том стал ли он использовать ФБР для преследования оппонентов, Трамп заявил, что "они уже это делают" и "может произойти наоборот".

"Они сделали что-то, что позволило следующей партии, я имею в виду, если я буду президентом, и я увижу кого-то, кто себя чувствует хорошо и очень плохо бьет меня, я скажу, что пойдите и предъявите им обвинения", - заявил Трамп.

Издание отметило, что

Угрозы Трампа

Это уже не первые угрозы Трампа в сторону его оппонентов. Еще в августе этого года он заявил, что арестовал бы действующего президента США Джо Байдена в случае прихода к власти.

А в ноябре СМИ писали, что в случае победы на выборах, Трамп планирует расправиться с критиками и установить контроль над минюстом, а также развернуть войска в день инаугурации.

Трамп уже сейчас говорит, кого он хочет привлечь в суд. Это бывшие чиновники его кабинета, не скрывающие критики Трампа.

Это экс-глава аппарата Белого дома Джон Келли, экс-прокурор Уильям Барр, бывший главнокомандующий генерал Марк Милли. Кроме того, Трамп говорил о привлечении к ответственности должностных лиц из ФБР и Министерства юстиции.

Трамп хочет назначить судебное преследование Байдена и его семьи.

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Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки