Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить сделку по редкоземельным минералам, иначе президент Украины Владимир Зеленский не будет "слишком доволен". Также американской лидер был возмущен тем, как в Украине приняли министра финансов Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь восстановить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь восстановить его, иначе он (Зеленский - ред.) будет не слишком счастлив", - сказал Трамп.
Кроме того, он возмутился по поводу того, что с министром финансов США Скоттом Бессентом якобы вели себя "довольно грубо" во время недавнего визита в Киев, где Украина отклонила соглашение по редкоземельным минералам.
"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ", - заявил Трамп.
Однако отметим, что Зеленский встречался с Бессентом и есть даже фото с их встречи.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в соглашении о редкоземельных металлах не было указано о гарантиях безопасности для Украины. Он добавил, что на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене они договорились, что в соглашении должны быть прописаны гарантии.
Отметим, что США предложили Украине соглашение, в рамках которого смогут получить доступ к стратегическим материалам в Украине, и это якобы будет платой за помощь. Документ в Украине представил министр финансов США, но украинская сторона отказалась его подписывать.
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