Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам

"Я думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь восстановить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь восстановить его, иначе он (Зеленский - ред.) будет не слишком счастлив", - сказал Трамп.

Кроме того, он возмутился по поводу того, что с министром финансов США Скоттом Бессентом якобы вели себя "довольно грубо" во время недавнего визита в Киев, где Украина отклонила соглашение по редкоземельным минералам.

"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ", - заявил Трамп.

Однако отметим, что Зеленский встречался с Бессентом и есть даже фото с их встречи.