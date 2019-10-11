Трамп пригрозив Туреччині суворими санкціями

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США можуть запровадити дуже суворі санкції проти Туреччини у зв'язку з проведенням нею військової операції в Сирії. Про це він сказав журналістам на прес-конференції в четвер, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас є один із трьох варіантів: відправити тисячі військовослужбовців і перемогти у військовому відношенні, завдати серйозного удару по Туреччині у фінансовому відношенні і з допомогою санкцій або стати посередником між Туреччиною і курдами", - заявив Трамп.

Він додав, що сумнівається, щоб американський народ, хотів військового втручання США в ситуацію в Сирії.

"Ми перемогли і залишили цей район, подивимося, що станеться. Ми можемо зробити щось дуже жорстке - санкції або інші фінансові заходи", - зазначив президент США.

Водночас у Держдепі уточнили, що Сполучені Штати запровадять санкції проти Туреччини у разі етнічних чисток і невибіркових ударів по цивільному населенню на півночі Сирії, однак поки прикладів такої поведінки з боку Анкари у Вашингтоні не зафіксували.

Нагадаємо, ще до атаки Туреччини на курдські позиції в Сирії президент США Трамп погрожував Туреччині економічними санкціями, якщо буде вчинено "заборонені" дії в Сирії, після виведення американських військ.

9 жовтня Туреччина оголосила про проведення на півночі Сирії військової спецоперації, яка почалася з авіаударів по позиціях курдів.