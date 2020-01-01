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Трамп пригрозив Ірану після нападу на посольство США

Новини » Політика     01.01.2020 - 03:59
Трамп пригрозив Ірану після нападу на посольство США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Іран понесе повну відповідальність за жертви

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ірану заплатять "дуже велику ціну" у випадку, якщо що-небудь станеться з американським посольством в Іраку або хтось із громадян США постраждає від збройних нападів демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Трамп заявив, що за атаку на посольство і будь-який з об'єктів США Іран понесе відповідальність.

"Іран понесе повну відповідальність за жертви або заподіяння шкоди на будь-якому з наших об'єктів в Іраку, вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це загроза", - написав американський лідер.

Трамп пригрозив Ірану після нападу на посольство США

РБК-Україна писало, що посол США в Іраку Метью Туллер у вівторок, 31 грудня, евакуйований з дипломатичної місії в Багдаді, після того, як будинок штурмували десятки прихильників шиїтського воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболлах".

Раніше Трамп звинуватив Іран у атаки на американське посольство в столиці Іраку Багдаді.

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території.

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