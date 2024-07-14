Трамп присоединится к съезду республиканцев несмотря на покушение, - AP

Несмотря на покушение, кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен присоединиться к съезду республиканцев в понедельник, 15 июля.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет съезд по выдвижению его кандидатуры на пост 47-го президента США", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в национальном комитете Республиканской партии заявили, что съезд партии в Милуоки продолжится после стрельбы на митинге.

Что произошло

В штате Пенсильвания, 14 июля, во время митинга на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение.

После выстрелов он дотронулся до своего уха, а затем присел на землю. На его лице можно было заметить кровь. Секретная служба США спешно вывела Трампа со сцены и он был эвакуирован. В медицинском учреждении политик прошел обследование.

Через несколько часов в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови. Но как отмечали его представители, он "в порядке" и его жизни ничего не угрожает.

По информации ряда американских СМИ, стрелок, который выстрелил в Трампа, был не на митинге, а вероятно, на крыше за пределами места проведения митинга. Как сообщается, он был убит сотрудниками Секретной службы. Также известно об одном погибшем на митинге, который погиб, вероятно от выстрела стрелка. И еще сообщается об одном тяжело раненном.

Президент США Джо Байден заявил, что в Америке нет места такому насилию, и призвал всю страну осудить этот акт. В то же время он отметил, что пока не может назвать стрельбу на митинге Трампа покушением.

Действующий президент Америки отметил, что рад слышать, что с Трампом все в порядке, и выразил надежду, что уже вечером сможет с ним поговорить.

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