Трамп прибув з неоголошеним візитом в Афганістан

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 28 листопада, прибув з неоголошеним візитом до Афганістана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Трамп вже провів зустріч з президентом Афганістана Ашрафом Гані, після чого відправився з візитом на базу амеранських військових, які дислокуються в країні.

"Президентський літак приземлився на аеродромі в Баграмі після нічного польоту з Вашингтона разом із радником з національної безпеки Білого дому Робертом О’Браєном, невеликою групою помічників та агентів секретних служб, а також групою репортерів", - розповіли у виданні.

Нагадаємо, 23 листопада віце-президент США Майк Пенс прибув з неоголошеним візитом до Іраку. Повідомлялося, що Пенс прибув до Іраку, щоб зустрітися з президентом Південного Курдистану Нечірваном Барзані. Пенс також відвідав військову авіабазу Аль-Асад, з якої американці почали операцію по ліквідації лідера "Ісламської держави".

Також РБК-Україна писало, що 24 листопада стався вибух у афганській столиці Кабулі. Було відомо, що сім осіб загинули і ще 10, включаючи чотирьох іноземних громадян, одержали поранення. Пізніше з'ясувалося, що серед загиблих в результаті вибуху співробітник місії ООН по сприянню Афганістану (UNAMA).