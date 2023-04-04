Трамп прибыл в суд Нью-Йорка. Его арестовали

Сегодня, 4 апреля, бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где он сдался для предъявления обвинений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Напомним, ранее стало известно, что большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.
Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".
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