Трамп перервав участь у саміті G20 заради гольфу, - CNN

Президент США Дональд Трамп перервав участь в онлайн-саміті G20 заради гри в гольф. Таким чином, він пропустив конференцію, на якій лідери країн "Великої двадцятки" обговорювали боротьбу з COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що протягом тижня не було ясно, чи прийме він взагалі участь в саміті G20. Але вчора ввечері Білий дім опублікував графік Трампа, який підтвердив його участь.

На початку саміту Трамп в числі двох десятків світових лідерів вийшов в ефір з ситуаційної кімнати Білого дому. Проте вже за 13 хвилин він почав публікувати записи в Twitter про свої зусилля щодо скасування результатів виборів.

Ще через дві години Трамп взагалі залишив Білий дім і відправився до свого гольф-клубу. За даними CNN, президент США перебував там, поки лідери G20 обговорювали заходи по боротьбі з пандемією.

Очікується, що Трамп ще приєднається до засідання G20 завтра. Ймовірно, це буде останній раз, коли він зустрінеться з іншими світовими лідерами, оскільки наближається кінець його президентства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акаунти президента США в Twitter перейдуть Джо Байдену в день інавгурації.

Детальніше про те, що було сьогодні на саміті G20, читайте в матеріалі "Гроші, вакцини і QR-коди для всіх: головні заяви на саміті G20".