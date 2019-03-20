Трамп запропонував змінити главу авіації США після аварії Boeing

Трамп запропонував кандидатуру Стіва Діксона на пост керівника Федерального управління цивільної авіації США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував змінити керівництво Федерального управління цивільної авіації США (FAA) після аварії Boeing 737 MAX в Ефіопії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Після того, як керівництво управління визнало Boeing 737 MAX придатним до польотів, Трамп запропонував на пост глави FAA кандидатуру колишнього виконавчого директора Delta Air Lines Стіва Діксона.

У разі затвердження його кандидатури, Діксон очолить FAA терміном на п'ять років. Також він стане головою комітету Міністерства транспорту США з обслуговування повітряного руху.

На даний момент виконуючим обов'язки глави FAA є Ден Елвелл, який зайняв посаду в січні 2018 року.

Нагадаємо, після авіакатастроф в Ефіопії і Індонезії компанія Boeing сподівається розробити нове програмне забезпечення на літаки серії 737 MAX до кінця березня.