Трамп запропонував Ердогану торговельну угоду для вирішення питання з С-400

Президент США Дональд Трамп напередодні візиту у Вашингтон турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана виступив з пропозицією про торговельну угоду вартістю в 100 млрд доларів для врегулювання суперечностей навколо російських ЗРК С-400. Про це повідомила Washington Post.

Зазначимо, придбання Анкарою С-400, незважаючи на попередження Вашингтона, привело до рішення США виключити Туреччину з виробничого ланцюжка, а також купівлі американських винищувачів F-35.

"У новому листі Ердогану минулого тижня Трамп сказав турецькому президентові, що торговельна угода на 100 млрд доларів і обхідний шлях, який дозволить уникнути санкцій США у зв'язку з купівлею Туреччиною російських ЗРК С-400, все ще можливі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, радник президента США Роберт Про'Брайен заявив, що якщо Туреччина не позбавиться від російської системи С-400, вона, найімовірніше, зіткнеться з американськими санкціями.

Крім того, виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах з США в тому випадку, якщо вона купить російські зенітно-ракетні системи С-400.