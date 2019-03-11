Трамп пропонує скоротити витрати уряду США на 5%

Скорочення планується в проекті бюджету на 2020 рік

Президент США Дональд Трамп предлагает сократить внутренние расходы американского правительства в 2020 году на 5% "по всем направлениям". Об этом сказал экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам советника, проект нового бюджета на 2020 год Трамп представит Конгрессу проект нового бюджета в понедельник, 11 марта.

"Это будет жесткий бюджет. Мы хотим выступить с собственными предложениями по ограничениям в этом году, и я считаю, что это следовало сделать давно", - заявил Кадлоу.

По его словам, некоторые из недавних бюджетных соглашений не были благоприятными в плане расходов.

"И я считаю, что это абсолютно правильный рецепт", - добавил экономический советник Трампа.

Это будет уже третий законопроект по бюджету от Трампа за время его президентства. Ожидается, что законопроект вызовет широкое неприятие со стороны законодателей-демократов и некоторых республиканцев.

Дебаты по бюджету начнутся через несколько недель после завершения рекордного 35-дневного шатдауна, вызванного спорами о федеральном бюджете.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен в понедельник обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Эта сумма в 1,5 раза большеой, которую он просил направить в этом году.