Трамп пошкодував про підвищення мит на товари з Китаю

Президент США Дональд Трамп пошкодував про рішення підняти мита на імпорт з Китаю на 5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

В прес-службі Білого дому заявили, що Трамп не пошкодував про екскалацію торговельної війни з Пекіном. За словами прес-секретаря Трампа Стефані Грішем, президент засмучений тим, що підняв тарифи лише на 5%.

"Його відповідь був невірно витлумачений. Президент Трамп відповів на запитання ствердно, так як він шкодує, що не підняв тарифи ще вище", - заявила Грішем.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що США мають намір підвищити мита на товари з Китаю у вересні і жовтні додатково на 5% у порівнянні з раніше оголошеними показниками. Даний крок Трамп назвав відповіддю на "політично мотивований крок" Китаю щодо введення мит на експорт США в розмірі 75 мільярдів доларів.

З 1 вересня мита на товари загальною вартістю 300 млрд доларів збільшаться з 10% до 15%. З 1 жовтня мита на товари загальною вартістю 250 млрд доларів зросте з 25% до 30%.