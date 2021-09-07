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Трамп може піти на вибори президента в 2024 році, - Politico

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Вашингтон, Вівторок 07 вересня 2021 23:55
Трамп може піти на вибори президента в 2024 році, - Politico Фото: екс-президент США Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Колишній американський лідер Дональд Трамп братиме участь у наступних президентських перегонах 2024 року. Однак чекає зручного моменту, щоб оголосити про це, впевнені в його оточенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, колишній президент останнім часом помітно посилив свою присутність в медіапросторі, а його штаб активізував збір коштів і почав розміщувати все більше політичної реклами з атаками на чинного президента демократа Джо Байдена.

За словами джерел видання, зниження рейтингів Байдена на тлі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу і події в Афганістані зміцнили інтерес Трампа до участі у виборах.

Впевненість у тому, що Трамп має намір брати участь у наступних президентських перегонах, за даними газети, висловлював і конгресмен-республіканець Джим Джордан (від штату Огайо), що вважається одним з найбільш активних прихильників колишнього господаря Білого дому.

Тим часом колишній радник і прес-секретар Трампа Джейсон Міллер впевнений, що екс-президент братиме участь у виборах на 99% - 100%.

"Я думаю, що він абсолютно точно бере участь у виборах 2024 року. У нас вчора ввечері була хороша розмова", - зазначив він, також підкресливши при цьому, що Трамп поки не прийняв остаточного рішення.

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Дональд Трамп
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