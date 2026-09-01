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Трамп объяснил, зачем США пригласили российского министра на саммит G20

09:55 01.09.2026 Вт
2 мин
Решение США вызвало неожиданную реакцию союзников
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп объяснил решение Вашингтона пригласить главу Минфина России Антона Силуанова на встречу G20, несмотря на продолжающуюся войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.

Что заявил Трамп

Трамп ответил на вопрос журналистов о причинах участия российского министра во встрече финансового блока G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. По словам президента США, Вашингтон стремится поддерживать отношения со всеми странами.

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми", - сказал Трамп.

Участие России вызвало напряжение

Как пишет The New York Times, появление Силуанова стало причиной дипломатического напряжения на встрече.

Российский министр впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году лично посетил подобное мероприятие G20.

Приглашение представителя Москвы вызвало недовольство европейских союзников США. В частности, вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал присутствие Силуанова на фоне продолжающейся российской агрессии.

Европейские представители также заявляли о готовности бойкотировать традиционное общее фото участников встречи, если на нем будет российский министр. В итоге, по данным The New York Times, Силуанов на групповом снимке не присутствовал.

Напоминаем, что на полях саммита G20 в Эшвилле министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с российской делегацией, в ходе которой, по словам американских СМИ, обсуждался план президента Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

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