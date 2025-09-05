Трамп вернул Министерство войны США: что это значит

"Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну и все до и между ними", - заявил он во время подписания указа.

Ожидается, что этот указ обяжет все исполнительные департаменты и агентства признавать и использовать эти дополнительные названия во внутренних и внешних коммуникациях.

Трамп также поручит министру обороны Питу Хегсету рекомендовать меры, включая законодательные и исполнительные - для постоянного изменения названия Министерства обороны США на Министерство войны США.

Пит Хегсет изменил описание своей страницы в Х на "Министр войны Пит Хегсет".