Трамп вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп отменил решение предыдущей администрации Джо Байдена исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что решение об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма Байден принял менее чем неделю назад - 15 января.
Оно было частью соглашения с католической церковью, в результате которого Гавана согласилась освободить 553 политических заключенных, включая кубинцев, заключенных во время подавления массовых протестов 2021 года.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель раскритиковал такое решение Трампа, заявив, что тот "проявил высокомерие и пренебрежение к правде".
По его словам, меры экономической блокады, которые принимает Трамп, только увеличивают миграционный поток из Кубы в США.
Напомним, только на прошлой неделе сообщалось, что администрация уже бывшего президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Это произошло в рамках соглашения, заключенного при содействии католической церкви, по освобождению политических заключенных на острове.
Отметим, США впервые внесли Кубу в список государств-спонсоров терроризма в 1982 году, еще при президентстве Рональда Рейгана. Основной причиной стало то, что Кубу обвинили в том, что она поддержала террористические группы в Латинской Америке и предоставила убежище гражданам, которых в США считали террористами.
В 2015 году, при президентстве Барака Обамы, Кубу исключили из этого списка, чтобы нормализовать отношения между странами.
Однако в 2021 году, незадолго до завершения своего первого президентского срока, Трамп снова внес Кубу в список государств-спонсоров терроризма. Причинами назвали то, что Куба поддерживала Венесуэлу, предоставляла убежище политическим беглецам из США и общие обвинения в дестабилизации региона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.