Трамп поспешил с заявлением об энергетическом перемирии Украины и РФ, - FT

По его словам, заявление президента США Дональда Трампа о договоренности Украины и России о прекращении ударов по энергетическим объектам было преждевременным.

Журналист заявил, что получил информацию от людей, непосредственно участвующих в процессе в Киеве. По их данным, работа над договоренностью о прекращении ударов по энергетике продолжается.

Миллер подчеркнул, что окончательное соглашение между Украиной и Россией пока не заключено. В то же время, он отметил, что пока не все детали потенциальной договоренности понятны.

"Трамп поспешил: по моей информации от участвующих в этом процессе в Киеве людей это то, что еще находится на стадии разработки, но они предупреждают, что окончательного соглашения пока нет. Детали неясны, но будет больше информации и подробностей", - написал журналист.