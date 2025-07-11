Трамп усиливает торговое давление: мировые валюты падают, доллар укрепляется

Доллар США укрепился после новых объявлений президента Дональда Трампа о введении импортных пошлин. Он сообщил о 35% тарифе на Канаду и планах на пошлины в 15%-20% для большинства торговых партнеров.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Доллар начал расти на фоне усиления неопределенности. Инвесторы обеспокоены новым витком тарифной войны США.
Канадский доллар снизился на 0,27%, до 1,3693 канадского доллара за доллар США, после объявления новых тарифов.
"Канада оказалась в центре удара. Это не тот конец недели, который мы хотели видеть", - прокомментировал аналитик IG Тони Сайкамор.
Трамп намекнул, что Европейский Союз может получить письмо с указанием тарифных ставок уже в пятницу. Это поставило под сомнение ход торговых переговоров с Вашингтоном.
Евро снизился на 0,2%, до 1,1682 доллара, демонстрируя недельное падение почти на 0,9%. Австралийский доллар также упал на 0,11%, до 0,6581 доллара.
Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что надеется на дипломатическое решение в ответ на угрозу 50% пошлин, но готов на зеркальные меры. Несмотря на заявления, реал снизился и завершает неделю с потерей 2% - крупнейшей за почти пять месяцев.
Фунт стерлингов упал на 0,16%, до 1,3558 доллара, а новозеландский доллар потерял 0,34%, до 0,6015 доллара. Иена упала на 0,44%, до 146,91 за доллар, с недельным снижением примерно на 1,6% после введения Трампом пошлин на Токио в размере 25%.
Хотя реакция рынков на текущую волну тарифов Трампа была умеренной по сравнению с событиями апреля, инвесторы остаются напряженными. Все ждут, станет ли 1 августа финальной датой нового витка торговой войны.
Доллар вырос на 0,2% по отношению к корзине валют, до 97,79, и завершает неделю ростом на 0,8%. "Пока неопределенность играет на руку доллару. И это может продолжиться еще пару недель", - отметил глава валютных исследований NAB Рэй Аттрилл.
Биткойн побил очередной исторический максимум, достигнув 117 685,96 доллара. Рост вызван спросом со стороны институциональных инвесторов.
"Этот рекорд отражает устойчивость глобального интереса к рисковым активам, несмотря на тарифы Трампа", - прокомментировал стратег DBS FX Чанг Вей Лян. Он также отметил позитив по поводу предстоящей "Криптонедели" в Конгрессе США.
Напомним курс евро значительно вырос к доллару за последние месяцы. За первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.
По данным МВФ, доля доллара США в глобальных валютных резервах снизилась до 57,7% в первом квартале 2025 года. Доля евро выросла до 20,1% - самого высокого уровня с конца 2022 года.
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