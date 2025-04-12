Трамп усиливает депортации: под ударом тысячи мигрантов из Афганистана

Власти Соединенных Штатов планируют отменить защиту от депортации для более 8 тысяч мигрантов из Афганистана, большинство из которых прибыли после хаотичного вывода войск США из этой страны в 2021 году.

Министерство внутренней безопасности США в пятницу, 11 марта, заявило, что ситуация в Афганистане больше не соответствует критериям для предоставления "Временного защищенного статуса" (Temporary Protected Status, TPS), который предназначен для иностранцев из стран, переживающих вооруженный конфликт, стихийное бедствие или другие чрезвычайные обстоятельства. Администрация экс-президента Джо Байдена впервые предоставила TPS для афганцев в 2022 году после вывода американских войск, объяснив это угрозой длительного насилия.

Трамп отменяет TPS для граждан ряда стран, в частности Венесуэлы и Гаити, параллельно с арестами и депортацией десятков тысяч нелегальных мигрантов. Министерство также сообщило в пятницу, что прекращает действие TPS для примерно 3200 мигрантов из Камеруна, которые находились под защитой с 2022 года. Их статус завершится 7 июня.

Правозащитная организация CASA, защищающая права мигрантов из Камеруна, а также других темнокожих и латиноамериканских сообществ, заявила о намерении подать в суд с целью восстановления защиты по программе TPS.

"Прекратив действие TPS для Камеруна, президент Трамп снова отдал предпочтение своим инстинктам этнических чисток, насильно вернув людей к насилию, нарушениям прав человека и гуманитарному кризису", - сказал в своем заявлении исполнительный директор CASA Густаво Торрес.

Для граждан Афганистана действие TPS будет прекращено в середине мая.