Трамп усиливает депортации: под ударом тысячи мигрантов из Афганистана

Администрация Трампа отменяет гуманитарный статус для мигрантов из Афганистана, Камеруна и других стран, которые находятся в США в рамках программ защиты от насилия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Власти Соединенных Штатов планируют отменить защиту от депортации для более 8 тысяч мигрантов из Афганистана, большинство из которых прибыли после хаотичного вывода войск США из этой страны в 2021 году.
Министерство внутренней безопасности США в пятницу, 11 марта, заявило, что ситуация в Афганистане больше не соответствует критериям для предоставления "Временного защищенного статуса" (Temporary Protected Status, TPS), который предназначен для иностранцев из стран, переживающих вооруженный конфликт, стихийное бедствие или другие чрезвычайные обстоятельства. Администрация экс-президента Джо Байдена впервые предоставила TPS для афганцев в 2022 году после вывода американских войск, объяснив это угрозой длительного насилия.
Трамп отменяет TPS для граждан ряда стран, в частности Венесуэлы и Гаити, параллельно с арестами и депортацией десятков тысяч нелегальных мигрантов. Министерство также сообщило в пятницу, что прекращает действие TPS для примерно 3200 мигрантов из Камеруна, которые находились под защитой с 2022 года. Их статус завершится 7 июня.
Правозащитная организация CASA, защищающая права мигрантов из Камеруна, а также других темнокожих и латиноамериканских сообществ, заявила о намерении подать в суд с целью восстановления защиты по программе TPS.
"Прекратив действие TPS для Камеруна, президент Трамп снова отдал предпочтение своим инстинктам этнических чисток, насильно вернув людей к насилию, нарушениям прав человека и гуманитарному кризису", - сказал в своем заявлении исполнительный директор CASA Густаво Торрес.
Для граждан Афганистана действие TPS будет прекращено в середине мая.
Со вступлением в должность президента США, Дональд Трамп и его администрация запустили политику массовых депортаций мигрантов из страны.
В марте федеральный суд заблокировал решение Трампа отменить продление режима безвизового режима для сотен тысяч граждан Венесулы.
В начале этой недели другая федеральная судья заявила, что временно остановит планы администрации о прекращении гуманитарной защиты для более 500 тысяч человек из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которые легально прибыли в США в рамках программы гуманитарной амнистии, начатой во времена Джо Байдена.
Недавно администрация также усилила давление на владельцев студенческих виз и даже на лиц с законным постоянным проживанием (Green Card).
Кроме того, более 200 мужчин, преимущественно граждан Венесуэлы, были депортированы в печально известную тюрьму строгого режима в Сальвадоре в рамках применения Трампом "Акта об иностранных врагах" 1798 года (Alien Enemies Act). Мужчин обвинили в принадлежности к транснациональной группировке Tren de Aragua из Венесуэлы, хотя по данным следователей, лишь незначительная часть из них была когда-либо официально обвинена в серьезных преступлениях в США.
Администрация также ввела требование о регистрации иммигрантов, которое не применялось со времен Второй мировой войны. Иностранцы старше 14 лет, которые находятся в стране нелегально более 30 дней, обязаны зарегистрироваться, иначе им грозят уголовные обвинения и ежедневные штрафы в размере около 1000 долларов. Требование регистрации также распространяется на некоторых канадских туристов, которые планируют находиться в США в течение длительного времени.
Ранее на этой неделе министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что администрация работает над расширением мер по депортации.
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