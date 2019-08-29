Трамп доручив своїй команді переглянути програму військової допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму фінансування, відому як Ініціатива сприяння безпеки в Україні. Про це пише POLITICO.

Наголошується, що Трамп хоче переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Інформацію повідомив виданню високопоставлений чиновник адміністрації.

Йдеться про раніше виділені 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні у сфері безпеки, включаючи гроші на зброю, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку.

Як зазначає POLITICO, військова допомога Сполучених Штатів Україні довгий час вважалася лакмусовим папірцем того, наскільки сильно американський уряд чинить тиск на Москву.

Проте нещодавно Трамп почав применшувати військову інтервенцію Москви на Україну і наполягав на відновленні Росії в "Групі семи".

Адміністрація Трампа в 2017 році схвалила продажу летальної зброї Україні, зробивши крок, якого ніколи не робила адміністрація попереднього президента Барака Обами. Скорочення цієї допомоги може піддати Трампа звинуваченням в тому, що його політика сприяє Москві, вважає видання.

Нагадаємо, на початку серпня адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила дію більшості фондів іноземної допомоги в очікуванні розгляду видатків Державним департаментом та Агентством США з міжнародного розвитку.