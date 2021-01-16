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Трамп доручив максимально скоротити закупівлі товарів з Китаю

Автор: Даша Харченко

Президент США Дональд Трамп доручив уряду розробити заходи для скорочення закупівель китайських товарів. Китай звинувачують у нападах на інформаційні системи США.

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Про це заявив помічник глави держави з національної безпеки Роберт О'Брайен.

У заяві стверджується, що Китай робить своєю мішенню інформаційні системи уряду США заради персональних даних, військових планів та інших даних за допомогою кіберпростору та інших засобів.

"Сьогодні президент Дональд Трамп доручив відомствам і управлінням провести огляд чинних законів, постанов і програм з метою запропонувати зміни у сфері регулювання і політики, включаючи можливі заходи виконавчої влади, спрямовані на мінімізацію закупівель товарів і послуг Китайської Народної Республіки (КНР) з боку федерального уряду", - повідомив О'Брайен

У заяві зазначається, що Китай представляє найбільшу загрозу національній безпеці США.

Нагадаємо, влітку 2020 року Китай ввів санкції проти посадових осіб і організацій Сполучених Штатів. Таке рішення було прийнято у відповідь на обмеження, введені США за порушення прав людини проти офіційних осіб Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп