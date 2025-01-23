Трамп пообещал работать над достижением соглашения между Украиной и РФ

Команда американского президента Дональда Трампа будет работать над мирным соглашением между Россией и Украиной. Над завершением войны, которая не имела аналогов со времен Второй мировой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.
Трамп заявил о намерении своей команды работать над мирным соглашением между Россией и Украиной.
"Еще до того, как я стал президентом, моя команда договорилась о договоре о прекращении боев в Секторе Газа... Мы будем работать над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной", - сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что война является трагедией, которая не имела аналогов десятки лет.
"Тысячи погибли в ходе этой войны, никто ничего подобного не видел со времен Второй мировой войны. Миллионы украинцев и россиян страдают", - подчеркнул он.
В то же время лидер США анонсировал начало действий для завершения войны в Украине.
"Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже начались. Так важно добиться этого", - подытожил Трамп.
Напомним, вчера издание The Wall Street Journal сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.
Тем временем издание CNN сообщало, что Трамп поручил помощникам организовать телефонный звонок с Путиным и подготовка якобы уже идет.
Накануне он также призвал Путина остановить войну против Украины, пригрозив России пошлинами и санкциями.
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