Трамп пообещал вернуть деньги олигарху из РФ, который оплатил свадебные гуляния его сына

По словам Трампа, он спросил сына о публикациях, согласно которым российский бизнесмен оплатил часть свадебных мероприятий.

"Нет, я возвращаю их, папа", - ответил ему Трамп-младший, после чего президент США добавил, что услышал от сына о намерении вернуть деньги.

Речь идет об Умаре Кремлеве - состоятельном российском бизнесмене и президенте Международной боксерской ассоциации (IBA).

Как ранее сообщала ProPublica, Кремлев оплатил расходы на свадебные торжества Трампа-младшего, которые проходили на Багамах в мае. По данным издания, речь шла о сотнях тысяч долларов.

Демократы начали расследование

После публикации расследования демократы в Конгрессе США начали расследование обстоятельств финансового участия Кремлева в свадебных мероприятиях сына президента. Reuters отмечает, что речь идет о сообщениях о финансировании именно свадебных торжеств.

Ранее Трамп заявлял, что не знает Кремлева.