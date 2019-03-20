Трамп пообіцяв знищити останній оплот ІДІЛ в Сирії до вечора

Президент США Дональд Трамп заявив, що останній оплот "Ісламської держави" в Сирії "буде ліквідовано до вечора". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS."Я

Трамп показав дві карти, з місцями знаходження "Ісламської держави" в Сирії.

"Приніс це для вас, в ніч виборів у 2016 році ця карта була вся червона. І все червоне "Ісламська держава". Тепер там немає червоного, насправді є крихітна плямка, яка зникне сьогодні ввечері", - додав він.

Раніше Трамп заявляв, що США не планують починати військову операцію в Сирії, незважаючи на зроблений 7 квітня ракетний удар по авіабазі Шайрат в провінції Хомс.

Нагадаємо, 1 січня Військові підрозділи Сполучених Штатів Америки не починали переміщення з території Сирії в рамках виведення американського контингенту з країни. У середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".