Трамп пообіцяв Британії всеосяжну торговельну угоду після Brexit

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв укласти всеосяжну торгову угоду з Великою Британією після того, як вона вийде зі складу Європейського Союзу (Brexit). Про це він заявив на зустрічі з британським прем'єр-міністром Терезою Мей у Лондоні 4 червня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Трамп також висловив упевненість, що майбутня угода між двома країнами буде відповідати очікуванням обох сторін.

"У нас буде дуже, дуже масштабна торгова угода, це буде дуже чесна угода", - заявив президент.

Він також зазначив, що Мей вже виконала "фантастичну роботу" на посаді голови уряду Великої Британії і закликав її "не поспішати зі звільненням" з цієї посади, хоча б дочекавшись укладення торгової угоди з США.

Як повідомляється, прем'єр Великої Британії, своєю чергою, виступила за посилення економічної співпраці з Вашингтоном і спільну роботу зі збереження принципів вільної, чесної і відкритої торгівлі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше радив Великій Британії не виплачувати Європейського Союзу штраф у розмірі 39 млрд фунтів за невиконання зобов'язань щодо строків виходу з ЄС.