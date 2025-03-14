Трамп: в понедельник узнаем больше о перемирии между Украиной и Россией

Возможное прекращение огня между Россией и Украиной

Напомним, на днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры, на которых украинская и американская делегации достигли ряда договоренностей. В частности Вашингтон предложил введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал это предложение.

А вчера, 13 марта, в Россию прибыла американская делегация, которая хотела обсудить режим тишины с врагом. Однако помощник российского диктатора Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Россия не заинтересована во временных перемириях с Украиной.

Стоит заметить, что сам российский диктатор заявил, что он, в частности, опасается, что Украина за 30 дней сможет мобилизовать новых людей и получить новое оружие от Запада.

Также он не хочет прекращать огонь, потому что украинские военные якобы окружены в Курской области.

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