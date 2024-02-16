Трамп допоміг Байдену і його сину здобути важливу юридичну перемогу

Дэвида Вайса назначил руководить расследованием дела Хантера Байдена генеральный прокурор США Меррик Гарланд. В четверг, 15 февраля, Вайс выдвинул обвинения против 43-летнего информатора ФБР Александра Смирнова за ложные заявления и изготовление фальшивых записей, касающихся деловых операций Байдена в Украине.

Перед тем, как возглавить расследование в отношении Байдена, Трамп назначил Вайса прокурором округа Делавэр. Бывший президент был одним из самых активных республиканцев, призывавших к санкциям против действующего президента и его сына за вероятные коррупционные сделки в Украине.

Заявление Смирнова о том, что Джо Байден получил взятку, которую он сделал как "конфиденциальный источник информации" для ФБР, было в центре расследования дела об импичменте, которое республиканцы запустили в Палате представителей в 2023 году. Озвученные Вайсом обвинения против Смирнова, могут нивелировать попытки объявления импичмента действующему американскому президенту.

В опубликованном в четверг пресс-релизе, Вайс сообщил, что федеральное большое жюри выдвинуло Смирнову обвинения в совершении уголовных преступлений за ложное заявление и создание ложной и фиктивной записи. Максимальное наказание за это - лишение свободы сроком до 25 лет.

В обвинительном заключении утверждается, что заявления Смирнова в ФБР в июне 2020 года, в которых утверждалось, что руководители украинской энергетической компании Burisma заплатили Байдену "по 5 миллионов долларов" в обмен на услуги тогдашнего вице-президента, были "выдумкой".

"Обвиняемый трансформировал свои рутинные и неординарные деловые контакты с Burisma в 2017 году и позже в обвинения во взяточничестве против (Джо Байдена. - ред.) после того, как выразил предвзятость против (Байдена. - ред.) и его президентской кандидатуры", - говорится в релизе Вайса.

В документе также отмечается, что когда Смирнова допрашивали агенты ФБР в сентябре 2023 года, он повторил некоторые из своих ложных утверждений, изменил свою историю касательно других своих утверждений и продвинул новый ложный нарратив после того, как сказал, что встречался с российскими чиновниками.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне 2023 года признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

В октябре, Хантер не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия. По данным следствия, в 2018 году он купил пистолет по фальшивым документам.

8 декабря прокуроры выдвинули сыну Байдена новые обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. По версии следствия, Хантер не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2019 годы. Обвинительное заключение было подано в окружной суд центрального округа Калифорнии.

Сын Байдена предстал перед судом Калифорнии 11 января по девяти пунктам обвинения.

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