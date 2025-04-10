Трамп хочет оставить без денег "города-приюты": они защищают преступников, не жертв

Города-приюты в США

Города-приюты в США - это города, которые принимают политику, ограничивающую сотрудничество местных правоохранительных органов с федеральными иммиграционными властями.

Такие меры могут иметь различный характер, например, в виде местных законов или положений, определяющих действия местной полиции.

Такие города, как правило, не предоставляют информацию об иммиграционном статусе своих жителей и не задерживают лиц только на основании их статуса иммигрантов. Это может включать отказ от участия в арестах или депортации нелегальных мигрантов, за исключением случаев, когда они совершили серьезные преступления.

В целом поддержка таких городов сосредоточена на защите прав людей, независимо от их иммиграционного статуса, что создает некоторые вопросы безопасности и влияния на криминогенную ситуацию в этих регионах.

Заметим, что после инаугурации президент США Дональд Трамп начал массовые депортации нелегальных мигрантов из США в страны их происхождения.

Эти действия вызвали значительные дискуссии и споры как внутри страны, так и на международной арене.

Кроме того, вчера Reuters сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа разворачивает масштабную политику штрафов для мигрантов, которые не покинули страну после решения суда.

По данным издания, ежедневная сумма штрафов будет составлять около 1000 долларов.

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