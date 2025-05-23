Трамп угрожает пошлинами в 50% на все товары из ЕС

Трамп заявил, что Европейским Союз якобы был создан с главной целью извлечения выгоды из Соединенных Штатов в торговле.

"Их мощные торговые барьеры, налоги на НДС, смехотворные корпоративные штрафы, неденежные торговые барьеры, денежные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту в торговле с США в размере более 250 млрд долларов в год", - написал он.

По его словам, это является совершенно неприемлемым показателем.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приведут! Поэтому я рекомендую ввести прямой 50% тариф на Европейский Союз, начиная с 1 июня 2025 года", - добавил он.