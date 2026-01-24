Трамп угрожает Канаде 100% пошлиной из-за возможной сделки с Китаем

"Если губернатор (премьер-министр Канады Марка, - ред.) Карни думает, что он превратит Канаду в "порт разгрузки" для товаров и продукции, которые Китай отправляет в США, он глубоко ошибается", - написал он.

По словам президента США, Китай "съест Канаду живьем, полностью поглотит ее". По его мнению, это приведет к уничтожению канадского бизнеса, социальной структуры и привычного образа жизни.

Трамп заявил, что в случае заключения сделки Канада "немедленно получит 100% пошлину на все канадские товары и продукцию, ввозимые в США".

Что предшествовало

После визита Карни в Китай страны договорились об ослаблении Канадой тарифов на китайские электромобили, которые были введены совместно с США в 2024 году.

Вчера, 23 января, Дональд Трамп разразился критикой в адрес Канады за ее торговые отношения с Китаем, а также позицию по оборонным инициативам в Арктическом регионе.

В частности, американский лидер выразил недовольство экономической политикой Оттавы, обвинив власти Канады в "чрезмерной открытости" к сотрудничеству с Китаем.

По мнению Трампа, тесные торговые связи с Китаем будут иметь долгосрочные негативные последствия для канадского суверенитета и стратегических интересов.