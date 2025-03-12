Трамп не удвоит пошлины на сталь и алюминий из Канады, но сохранит прежний тариф

Как пишет СМИ, Белый дом официально подтвердил, что 25% пошлины на сталь и алюминий по-прежнему вступят в силу в полночь (в США еще вторник, 11 марта).

"После того, как президент Трамп пригрозил использовать свои исполнительные полномочия, чтобы ответить колоссальным 50-процентным тарифом против Канады, премьер-министр Онтарио Даг Форд поговорил с секретарем Лютником, чтобы сообщить, что он отступает от введения 25-процентного сбора на экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты", - сказал представитель Белого Куш Десаи.

По его словам, Трамп в очередной раз использовал рычаг американской экономики, которая "является лучший и крупнейшей в мире, чтобы обеспечить победу для американского народа".

"В соответствии с его предыдущими указами, 25-процентный тариф на сталь и алюминий без каких-либо исключений или изъятий вступит в силу для Канады и всех наших других торговых партнеров в полночь 12 марта", - резюмував він.