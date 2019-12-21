Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти РФ

Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, в якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів. Про це пише The Hill.

В рамках військової допомоги Україні включені поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет. Сума допомоги виявилася більше на 50 млн доларів попереднього оборонного бюджету.

Також цей бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Також санкції включають "Акт про захист цивільного населення Сирії" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - він передбачає введення рестрикцій "за підтримку сирійських урядових сил в ході громадянської війни".

Також продовжено ембарго на пряме співробітництво з Москвою у військовій області і забороняється визнавати анексію Криму.

У цілому оборонний бюджет США становить 738 млрд доларів - це більше попереднього на 3,1% більше. Так, Пентагон отримає 635 млрд доларів. На продовження військових операцій в Афганістані, Сирії, Ємені та протидію терористів в інших країнах виділяється 71,5 млрд доларів.

На боєготовність ядерної зброї і її модернізацію передбачена сума в 31,5 млрд доларів.

Пентагону крім того заборонено скорочувати чисельність свого контингенту в Південній Кореї до рівня менше 28,5 тис. осіб, якщо міністр оборони того не вимагатиме.

Нагадаємо, раніше Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила виділення фінансової допомоги Україні в розмірі майже 700 мільйонів доларів. Так, у Конгресі прийняли законпроект про фінансування роботи уряду США в 2020 році, в якому передбачено надання Україні допомоги в розмірі 698 млн доларів. Документ тепер передадуть в Сенат США.