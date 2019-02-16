Трамп підписав пакет законів про збільшення допомоги Україні до 700 млн доларів

Кошти будуть спрямовані для надання військово-технічної підтримки Україні

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США в Facebook.

"Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 млн. долл. Пакет включает "Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине с этим Законом увеличена и утверждена в объеме 445,7 млн. долл ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украине.

"Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование", - указано в тексте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки (США) представили законопроект, который предусматривает увеличение на 75 миллионов долларов сметы помощи, предоставляемой Украине в бюджете на 2019 год.