Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США

Основні цілі нових військ США - відбиття агресії і захист країни в космосі

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических сил США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В документе основными целями Космических войск определены защита интересов США в космосе, отражение агрессии и защита страны, "проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос".

Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск - космического, который должен быть создан под эгидой структурной части американского минобороны - министерства ВВС.

В будущем для Космических сил планируют создать отдельное ведомство.

"Несмотря на то что космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников, эти потенциальные противники развивают собственный космический потенциал, выискивая способы помешать нам использовать космос во время кризиса и конфликта", - говорится в меморандуме.

Напомним, разведка США считает, что Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе, поскольку военные доктрины обеих стран рассматривают космос как важный и современный полигон, на котором могут изучаться методы по ограничению военных возможностей США.